Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100216
ALTIN
279.856
DOLAR
5.7628
STERLİN
7.4085
EURO
6.3918
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi;...
Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı
Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı
6 ülkeden 200 çocuk Nesimi’yi resmetti
6 ülkeden 200 çocuk Nesimi’yi...
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Anneler çıldırmış olmalı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Anneler çıldırmış olmalı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Ekim 2019 Perşembe 16:25
13 Okunma
Anneler çıldırmış olmalı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ünlü yazar ve özel okul sınıf öğretmeni  Bahar Sarıkaya, son kitap çalışması “Anneler Çıldırmış Olmalı” okuyucusuyla buluştu. “Her Çocuk Biraz ATATÜRK’tür”, “Unutulmayan Sözleriyle ATATÜRK”, “ATATÜRK ve Ben”, “Kızların Kendisini Tanıma Rehberi” isimli kitaplarıyla dikkatleri üzerine toplayan Bahar Sarıkaya, “Anneler Çıldırmış Olmalı” isimli son kitabıyla da tüm dikkatleri üzerinde topladı.  

Öğrencileri sayesinde yazar olduğunu ifade eden Bahar Sarıkaya “5 yıl önce 1.sınıf okutuyordum ve çocuklarıma okumaları için bence birinden harika olan kitaplar veriyordum yaaa off yine mi okuma yine mi kitap  yaa şeklinde cevaplar alıyordum sonra dedim ki çocuklarıma neden kitap okumayı sevmiyorsunuz? Birbirinden harika cevaplar aldım ve çok haklılardı kitaplar onlar için yazılıyordu ama onların yaş ve okuma hızlarına göre olan ihtiyaçlarına, okurken eğlenmek gibi isteklerine cevap vermiyordu böylece benim kitap yazma yolculuğum başladı iyi ki de başladı” diyerek yazarlık yolculuğuna başlamasının sebebini anlattı. 

Kitap yazmaya hiçbir zaman ticari gözle bakmadığını ifade eden Bahar Sarıkaya, keyif alarak öğrenmeyi, öğretmeyi hedef edindiğini vurguladı. “Anneler Çıldırmış Olmalı” isimli kitabının neden okunması gerektiğini de eğitimci yazar Bahar Sarıkaya şu sözlerle açıklıyor “Anneler Çıldırmış Olmalı" okul hayatına başlayan çocukların okul çatısı altında karşılaşabilecekleri problem durumlarına anne babaların bugüne kadar hangi yanlış tutumlarının sebep olabileceğine değiniyor aslında. Sarıp sarmaladığımız çocukların okul hayatında yanlarında anne babaları olmadan tek başlarına nasıl davrandıklarını, çözüm üretebilme becerisi kazanıp kazanamadıklarını ve her anne babanın güçlü çocuk, öz güvenli çocuk yetiştirmek istiyoruz derken çocuklarının altı buçuk - yedi yaşında okula  başlayana kadar ki süreçte edindikleri yaşantılarının okula  aktarımını anlatıyor. Yani bir nevi çocuğunuza davranışlarınızla toprağa bir buğday tohumu ekiyorsanız onun arpa olmasının beklentisi içinde olan ailelerin beklentilerini anlatıyor” diyerek özetledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bahar SarıkayaAnneler çıldırmış Olmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi
Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi
Erol Evgin’den duygulu konser
Erol Evgin’den duygulu konser
Kızım gibi kokuyorsun
Kızım gibi kokuyorsun
Milad’tan sürpriz çalışma
Milad’tan sürpriz çalışma
Murat Boz, O Ses Türkiye’den sonra yüzümüze bile bakmadı
Murat Boz, O Ses Türkiye’den sonra yüzümüze bile bakmadı
Önce Vatan Gazetesi’ne 2 ödül
Önce Vatan Gazetesi’ne 2 ödül
Pera Müzikali başlıyor
Pera Müzikali başlıyor
Esin Terzioğlu
Esin Terzioğlu
Altın Kız Hadise
Altın Kız Hadise

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans