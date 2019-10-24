YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ünlü yazar ve özel okul sınıf öğretmeni Bahar Sarıkaya, son kitap çalışması “Anneler Çıldırmış Olmalı” okuyucusuyla buluştu. “Her Çocuk Biraz ATATÜRK’tür”, “Unutulmayan Sözleriyle ATATÜRK”, “ATATÜRK ve Ben”, “Kızların Kendisini Tanıma Rehberi” isimli kitaplarıyla dikkatleri üzerine toplayan Bahar Sarıkaya, “Anneler Çıldırmış Olmalı” isimli son kitabıyla da tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Öğrencileri sayesinde yazar olduğunu ifade eden Bahar Sarıkaya “5 yıl önce 1.sınıf okutuyordum ve çocuklarıma okumaları için bence birinden harika olan kitaplar veriyordum yaaa off yine mi okuma yine mi kitap yaa şeklinde cevaplar alıyordum sonra dedim ki çocuklarıma neden kitap okumayı sevmiyorsunuz? Birbirinden harika cevaplar aldım ve çok haklılardı kitaplar onlar için yazılıyordu ama onların yaş ve okuma hızlarına göre olan ihtiyaçlarına, okurken eğlenmek gibi isteklerine cevap vermiyordu böylece benim kitap yazma yolculuğum başladı iyi ki de başladı” diyerek yazarlık yolculuğuna başlamasının sebebini anlattı.

Kitap yazmaya hiçbir zaman ticari gözle bakmadığını ifade eden Bahar Sarıkaya, keyif alarak öğrenmeyi, öğretmeyi hedef edindiğini vurguladı. “Anneler Çıldırmış Olmalı” isimli kitabının neden okunması gerektiğini de eğitimci yazar Bahar Sarıkaya şu sözlerle açıklıyor “Anneler Çıldırmış Olmalı" okul hayatına başlayan çocukların okul çatısı altında karşılaşabilecekleri problem durumlarına anne babaların bugüne kadar hangi yanlış tutumlarının sebep olabileceğine değiniyor aslında. Sarıp sarmaladığımız çocukların okul hayatında yanlarında anne babaları olmadan tek başlarına nasıl davrandıklarını, çözüm üretebilme becerisi kazanıp kazanamadıklarını ve her anne babanın güçlü çocuk, öz güvenli çocuk yetiştirmek istiyoruz derken çocuklarının altı buçuk - yedi yaşında okula başlayana kadar ki süreçte edindikleri yaşantılarının okula aktarımını anlatıyor. Yani bir nevi çocuğunuza davranışlarınızla toprağa bir buğday tohumu ekiyorsanız onun arpa olmasının beklentisi içinde olan ailelerin beklentilerini anlatıyor” diyerek özetledi.