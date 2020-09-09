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Anneanne ve torun’a ödül…

Kamuran Akkor, Gayrettepe Kats Sahne’de “Kelebekler Özgürdür” adlı oyunda anne – oğul rolleriyle birlikte tiyatro sahnesine çıktığı torunu Cengiz Orhonlu ile oyundaki performanslarıyla tiyatro dalında ödüle layık görüldüler. Kamuran Akkor “Yeni Tiyatro Dergisi 8.Emek ve Başarı Ödülleri” jürisi tarafından “Jüri Özel Ödülü”ne, torunu Cengiz Orhonlu ise “Umut Vaad Eden Erkek Oyuncu” ödülüne layık bulundular.

09 Eylül 2020 Çarşamba 12:55
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Anneanne ve torun’a ödül…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sekiz yıldır aralıksız devam eden “Yeni Tiyatro Dergisi 8.Emek ve Başarı Ödülleri”nin bu yıl ki ödüle hak kazanan tiyatro emekçileri belli oldu. Zor pandemi koşullarına rağmen sezondaki tüm oyunları yakından takip eden Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, günler süren çalışmalarını bitirerek kazananları açıkladı. En küçük alternatif yapımlardan büyük prodüksiyonlara kadar 200’ü aşkın oyun ve yüzlerce performans arasından en iyiler belirlendi.


Aralarında Nevra Serezli, Selçuk Yöntem, Nuri Gökaşan, Bergüzar Korel Kaan Sekban gibi önemli isimlerin de yer aldığı tiyatro emekçileri çeşitli dallarda ödüle layık görüldüler. Ödüller arasında Kamuran AkkorYeni Tiyatro Dergisi 8.Emek ve Başarı Ödülleri” jürisi tarafından “Jüri Özel Ödülü”ne, torunu Cengiz Orhonlu ise “Umut Vaad Eden Erkek Oyuncu” ödülüne layık bulundular.

    

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kamuran AkkorGayrettepe KATS SahneAnneanne Ve Toruna ödül…Yaşar Şenyüz
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