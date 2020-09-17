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ANIL YÜLEK “YAZLIK” ADLI SINGLE ÇALIŞMASIYLA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Bu yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan  “YAZLIK” adlı single çalışması ile dijital platformlarda en çok dinlenenler arasına giren sanatçı Anıl Yülek; İzel Susam ile düet yaptığı bu çok özel şarkının yapımcılığını da üstlendi.

17 Eylül 2020 Perşembe 16:19
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ANIL YÜLEK “YAZLIK” ADLI SINGLE ÇALIŞMASIYLA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Sanatın pek çok farklı disiplinin durma noktasına geldiği, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar ve özel dijital derslerle üretkenliğin devam ettiği Pandemi süreci, sanatçılar için yeni üretimlerin müzikseverlerle buluştuğu bir döneme yol açtı. 

“Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntıları umuda dönüştürmek için yaptığımız bu çok özel çalışmada, söz ve müzik İzel Susam’a, aranje Gündüzcan Çetinkaya’ya ait . İzmir Urla’da yaptığımız klibimizin yönetmeni Erdem Eryılmaz ile şahane bir çalışmaya imza attık” diyen sanatçı Anıl Yülek; bir sonraki çalışmasının ise 3 Ekim'de tüm dijital platformlarda yayında olacağını müjdeliyor.

Anıl Yülek - Yazlık feat. İzel Susam tüm dijital platformlarda

https://youtu.be/KXhBW1bLB8M

Söz-Müzik : İzel Susam
Aranje : Gündüzcan Çetinkaya
Klip yönetmeni : Erdem Eryılmaz

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.09.2020 18:02
Anahtar Kelimeler:
ANIL YÜLEKYazlıkSingle
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