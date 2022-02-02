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Anıl Piyancı ve Keişan “Pare Pare” de buluştu!

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:03
Anıl Piyancı ve Keişan “Pare Pare” de buluştu!

Haber: Dinçer Karacalar

Anıl Piyancı ve Keişan, sürpriz bir yeni çalışma olan “Pare Pare” ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2013 yılında Türkiye’nin bir çok önemli rap müzik sanatçısının bir araya geldiği ’Sekiz 2’ şarkısı ile ortak bir projede yer alan Anıl Piyancı ve Keişan ‘Pare Pare’ ile bir kez daha müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Sözleri Anıl Piyancı ve Keişan imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Berkay Duman’a ait.

Pare Pare’de tam bir hikaye anlatıcısı rolüne bürünen Anıl Piyancı ve Keişan, duygusal sözlere sahip bu şarkıda hissiyatlarını birinci ağızdan dinleyicileriyle paylaşıyor.  Ortak bir proje için uzun süre sonra bir araya gelen sanatçılar, 2022 senesi içerisinde yayınlayacakları düet şarkılarla müzikseverlere ulaşıyor olacak.

Yeni albüm yolda

Çıkacak olan albümlerinin habercisi olan ilk single “Pare Pare” ile drill türüne de yorumlarını katan Anıl Piyancı ve Keişan ikilisi Türk Rap müziğine yön vermeye devam ediyor. Bu single ile de yeni gelecek albümü müjdeliyorlar.

İkilinin yeni single’ı “Pare Pare”4 Şubat tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında olacak.

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