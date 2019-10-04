Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj...
Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı
Yılda 50 bin hayvanın tedavi...
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık 27 gemi batığı bulundu
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık...
Hereke halılarına ilgi azaldı
Hereke halılarına ilgi azaldı
Isaac Promise hayatını kaybetti
Isaac Promise hayatını kaybetti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Anıl Nural Bir Sonbahar Şarkısı İle Geldi

Genç yetenek Anıl Nural’ın yeni akustik teklisi “Bercestem” SMM etiketiyle bugün dinleyiciyle buluştu.

Anıl Nural Bir Sonbahar Şarkısı İle Geldi

Genç yetenek Anıl Nural’ın yeni akustik teklisi “Bercestem” SMM etiketiyle bugün dinleyiciyle buluştu.

04 Ekim 2019 Cuma 16:05
18 Okunma
Anıl Nural Bir Sonbahar Şarkısı İle Geldi

İSTANBUL- Oyuncu ve söz yazarı Sıla Özlem Önemli’nin sözlerini yazdığı, beste ve düzenlemesinde Anıl Nural’ın imzasının dikkat çektiği çalışma, sonbaharın kendini gösterdiği bu günlerde, dinleyeni kendi içine dönmeye çağırıyor.

Sürprizler gelebilir hazırlıklı olun

Kırık bir aşk hikayesinin akustik ve duru bir anlatımı olan şarkıyı “seven ve özleyen herkese” armağan ettiğini vurgulayan Anıl Nural, önümüzdeki sürece dair dinleyicilerine yeni ve sürpriz projelerin geleceğini müjdeliyor. Sanatçının ilk akustik çalışması olan Bercestem’in bugün yayınlanan klibinde ise yönetmen koltuğunda Görkem Bakıcı bulunuyor.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sıla Özlem Önemli’Anıl NuralElif HayvalıHaber: Elif Hayvalı“Bercestem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
32. Best Model taçları Kıbrıs’ta sahiplerini buldu
32. Best Model taçları Kıbrıs’ta sahiplerini buldu
Ferhat Şirin’e nazar değdi
Ferhat Şirin’e nazar değdi
Eylül’de bodrum çok başka
Eylül’de bodrum çok başka
İddialı klip ‘Kim anlayacak’
İddialı klip ‘Kim anlayacak’
Kürşat Başar ile 90’lar
Kürşat Başar ile 90’lar
Yaşlılara sazlı sözlü kahvaltı
Yaşlılara sazlı sözlü kahvaltı
Eski gazete emekçileri yıllar sonra bu düğünde buluştular
Eski gazete emekçileri yıllar sonra bu düğünde buluştular
Toz ‘Duman’a karıştı
Toz ‘Duman’a karıştı
Kültürpark’ta kahkaha tufan
Kültürpark’ta kahkaha tufan

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans