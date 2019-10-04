Anıl Nural Bir Sonbahar Şarkısı İle Geldi

İSTANBUL- Oyuncu ve söz yazarı Sıla Özlem Önemli’nin sözlerini yazdığı, beste ve düzenlemesinde Anıl Nural’ın imzasının dikkat çektiği çalışma, sonbaharın kendini gösterdiği bu günlerde, dinleyeni kendi içine dönmeye çağırıyor.

Sürprizler gelebilir hazırlıklı olun

Kırık bir aşk hikayesinin akustik ve duru bir anlatımı olan şarkıyı “seven ve özleyen herkese” armağan ettiğini vurgulayan Anıl Nural, önümüzdeki sürece dair dinleyicilerine yeni ve sürpriz projelerin geleceğini müjdeliyor. Sanatçının ilk akustik çalışması olan Bercestem’in bugün yayınlanan klibinde ise yönetmen koltuğunda Görkem Bakıcı bulunuyor.

Haber: Elif Hayvalı