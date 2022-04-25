ANIL ALAN’DAN YENİ TEKLİ: “ÇAT KAPI”

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Sözü ve müziği Sertan Güçlü’ye, düzenlemesi Onur Aşar’a ait ‘Çat Kapı’ isimli yeni şarkısının mix ve mastering’ini Buğra Kunt yaptı.

Şarkının duygusal video klibi Yusufcan Özbilen yönetmenliğinde çekildi. 2016’da “Benim Dünyam”, 2018’de “Dalımsın Benim” ve 2019’da yayınladığı “Bir Tek Sana Vuruldum” albümünün ardından yayımlanan “Ciran”, sanatçının daha geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağladı.

Anıl Alan’ın yeni şarkısı “Çat Kapı” MGM Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.