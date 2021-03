Androjen Süper Model Ferhat Şirin, Amerika basınında

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Amerika’da çıkan City of Angels with Nesli adlı internet dergisi Model Ferhat Şirin ile geniş bir röportaj gerçekleştirdi. İngilizce olarak yayınlanan derginin editörü; Los Angeles Moda Haftasi hakkinda 2021 yilinda etkinliklerine katilabilmek umuduyla arastirma yaparken, tasarimcilarin zaten LGBT dostu olan moda endüstrisindeki irk cesitliligini, esitligi ve her kesimi kucaklayan bir anlayisi daha da kuvvetlendirme arayisi icinde olduklarini ve bunun için de kadrolarina daha fazla androjen modeller dahil etmek istediklerini anlatan bir yazi gordum bu bende merak uyandırdı. Androjen ne demekti ve bu modeller kimlerdi? diye yazan editör, konu ile ilgili olarak Ferhat Şirinle irtibat kururak röportaj gerçekleştirdi. Oldukça uzun bir röportaj gerçekleştiren yazarın sayfasına ingilizce olarak internetten ulaşılabiliniyor.