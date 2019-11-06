Amerika’da huzurevi ziyareti

BİR DİZİ CUMHURİYET KONSERİ VERMEK İÇİN GİTMİŞTİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yılmaz Morgül, Engelsiz Yasam Vakfı yararına Cumhuriyet Bayramı’nda bir dizi konser vermek için gittiği Amerika turnesinde ülkeyi adeta karış karış geziyor. Konserler sırasında tanıştığı kişilerle geziler de yapan sanatçının en ilgi çekici duraklarından biri de Ohio eyaletinin Columbus kentinde bulunan bir huzur evi oldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan ile başkan yardımcısı Av.Edip Önder’in de katıldığı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. “Sunrise Senior Living” adlı huzur evi sakinleri arasında bir de Türk çift ile karşılaşan sanatçı onlarla uzun uzun sohbet etti.

95 yaşindaki Ülker Durupınar ve eşi Tayfur Durupınar‘dan huzur evi hakkında bilgiler alan sanatçı “Aslında burası bir yaşam evi. Amerika’da huzur evi yerine yaşam evi diyolarmış. Emeklilik yıllarında iyi bakıma ihtiyaç duyan kişiler burada tüm imkanlara sahipler ve yeniden hayata bağlanıyorlar. Huzur evinden öte kendi evleri gibi. Çok beğendim” dedi. Piyano başına geçerek huzur evi sakinlerine şarkılar söyleyen sanatçı böylece hayır işlerine Amerika’da da devam etti.