Altın Portakal sinema tırı yolculuğuna başladı

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Altın Portakal Sinema Tırı, cuma akşamı yolculuğuna başladı.

Altın Portakal Sinema Tırı ile 17 ilçede; yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı, usta oyuncu Çetin Tekindor’un başrolünde olduğu Babam ve Caner Özyurtlu’nun yönettiği, başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı Maide’nin Altın Günü filmlerinin yanı sıra, minik sinemaseverler için de Kirpi Latte ve Büyülü Taş ile Kuzular Firarda: Uzay Parkı adlı canlandırma filmleri gösteriliyor.

4 Ekim’e kadar Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde devam edecek gösterimler ücretsiz izlenebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.