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Altın Kız Hadise

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Altın Kız Hadise

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Ekim 2019 Perşembe 16:10
14 Okunma
Altın Kız Hadise

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hadise, Girne Rocks Hotel’de sevenleriyle buluştu. Güzel sanatçı altın rengi kıyafeti ile göz doldurdu. Şık kıyafetiyle sahneye çıkan Hadise’ye hayranları “Altın kız” diye tezahürat yaptılar…

 Pop müziğin başarılı ismi Hadise Girne Rocks Hotel’de tek gecelik konser için sahnedeydi. Ünlü sanatçı hayranları ile hasret giderirken şarkılarıyla hop oturtup hop kaldırdı. Hayranlarına coşkulu bir konser veren sanatçı  her zaman olduğu gibi kıyafetiyle de dikkat çekti. Altın sarısı göğüs dekolteli mini kıyafetiyle beğeni kazanan sanatçı ya hayranları “Altın kız” diye tezahürat yaptılar. Kıyafeti merak konusu olan sanatçının elbisesi  “The Attico” imzalı ve altın madeni para desenli .

Son zamanların en moda  rengi kıyafet ile sahnede ışıl ışıl olan Hadise, kıyafetini çok sevdiğini ve kendisine bu rengin çok yakıştığını söyledi.  Sanatçı konseri sırasında kendisini dinlemek üzere İstanbul’dan gelen hayranı ile sahnede dans edip şarkı söylemeyi  de ihmal etmedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HadiseAltın Kız
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