‘Altın Kalpli Kadınlar’dan şehit çocuklarına büyük dokunuş 

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Altın Kalpler Derneği The Ritz Carlton Otelde “Gül Temalı“ muhteşem bir Cumhuriyet Balosu ve yardım gecesi gerçekleştirdi.

Gecede Altın Kalpler Kurucu Genel Başkanı Şenay Dağlı, elde edilen tüm gelirin TSK Eğitim Vakfına bağışlanacağını, şehit ailelerin okuyan çocuklarına burs olarak verileceğini dile getirdi.

Gecede yaptığı konuşmada, Altın Kalpler Derneği'nin çalışmalarının önemine vurgu yapan TSK Eğitim Vakfı Albay Kerem Birlik ise, cemiyet hayatının yardımsever kadınları tarafından kuruluşundan bugüne kadar TSK Eğitim Vakfına göstermiş olduğu büyük destek ve katkıları nedeniyle vakıf adına minnettarlığını dile getirdi.

Ardından Dağlıya plaket takdim edildi. Anlamlı gecede bulunan herkese yürekten teşekkür ettiler.