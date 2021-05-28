Altın Kaliteye 3. Kez Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen farkı! 

Haber Sedat Sarıkaya

İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde ikincisi yapılan "Yılın En İyileri"nin seçildiği Altın Kalite Ödül Törenlerinde, Kurumsal İletişim Direktörü Tgrt haberden Sait İnanç, Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ersan Er, Yılın En İyi Karadeniz Sanatçısı Ekin Uzunlar, Yılın En İyi Sahne Performans Ödülü Nilay Dorsa'nın seçildiği ve Yılın En Güvenilir Sanatçısı Ödülünün de Yılmaz Morgül seçilmişti.

6 Temmuz'da Dedeman Otel'de 3.sü gerçekleşecek törende Ece Gürsel ve Şenol İpek sunumu ile yapılması planlanan muhteşem gecede haber ve sanat dünyasını iş dünyası ile buluşturan başarılı program yapımcısı ve organizatör Hülya Yanıkdağ ile Hevin Cümsen'in organizasyon sahipliginde yine en kaliteliler ödüllerine kavuşacak. "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konsepti ile yapılacak bu muhteşem ödül töreni yine çok konuşulacak. Şimdi gözler daha önce yaptığı Altın Kalite Ödül Törenleri ile çok konuşulan başarılı organizasyonların aranan isimleri başarı organizatörler Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen ikilisinde.