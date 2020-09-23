Altın Çilekler sahiplerini buldu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

1. Mersin Altın Çilek Ödülleri, düzenlenen muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu. Mersin’de gerçekleşen ödül gecesi Organizatör Saygın KURT (Saygın Medya) tarafından hazırlandı, Divan Mersin ana sponsorluğunda gerçekleşen geceye yoğun bir ilgi gösterildi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi geceye damga vurdu

Çekimleri Adana’da devam eden ATV’nin iddialı dizisi BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA, kelimenin tam anlamıyla 1. Mersin Altın Çilek Ödülleri Törenine damga vurdu. Gecede En İyi Başrol, En İyi Yardımcı Erkek ve Kadın Oyuncu, En İyi Çıkış Yapan Oyuncu, En İyi Yönetmen ve Yılın Dizisi ödülleri olmak üzere toplam 6 ödül BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA dizisine gitti.

Bergen’e vefatından 31 yıl sonra ödül.

Kemal SUNAL’ın da unutulmadığı geceye eşi Gül SUNAL gönderdiği video ile katılırken; ödül töreninin en anlamlı ödülü kuşkusuz Mersinli olan ve 31 yıl önce trajik bir şekilde hayatını kaybeden sahne ve ses sanatçısı BERGEN’e verilen ödüldü. Bergen’in ödülünü ablası Mukadder TERİM şarkıcı Doğuş’un elinden aldı.

Birer gün ara ile ödülleştiler.

Gecenin en ilginç anı şüphesiz ödül alan Tuba ÖZAY ile gecenin sunucusu Didem DELEN arasındaki ödül alışverişiydi. Tuba ÖZAY Mersin’de katıldığı ve ödül aldığı törenden bir gün önce İstanbul’daki bir ödül töreninin sunucusuydu ve o gecede Didem DELEN, en iyi sunucu ödülünü kazanmıştı. Mersin’de bulunan Didem DELEN’in ödülünü bir gece önce Tuba ÖZAY almış ve bir gün sonra ödülü Mersin’e getirmişti. Didem DELEN sunduğu Mersin Altın Çilek Ödülleri gecesinde Tuba ÖZAY’ın ödülünü teslim ederken; aynı anda İstanbul’dan gelen ödülünü Tuba ÖZAY’ın elinden aldı.

Önce Vatan’a da ödül

Önce Vatan Gazetesi’nin magazin yazarı Yaşar Şenyüz’de Yılın Magazin Gazetecisi ödülüne layık görüldü. Şenyüz sağlık problemleri nedeni ile geceye katılamayınca ödülünün kargo ile evine yollanacağı öğrenildi.

ALTIN ÇİLEKLER KİMLERE GİTTİ;

MÜZİK BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ – BERGEN (ÖDÜLÜ ALAN ABLASI MUKADDER TERİM)

SİNEMA EMEK VE BAŞARI ÖDÜLÜ – KEMAL SUNAL

YILIN YARDIMCI ERKEK OYUNCUSU – BÜLENT POLAT (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA)

YILIN YARDIMCI KADIN OYUNCUSU – SELİN YENİNCİ (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA)

YILIN ÇIKIŞ YAPAN OYUNCUSU – ARAS ŞENOL (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA)

YILIN ERKEK OYUNCUSU – MURAT ÜNALMIŞ (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA)

YILIN YÖNETMENİ – MURAT SARAÇOĞLU (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA)

YILIN DİZİSİ – BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

MÜZİK YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ – AHMET SELÇUK İLKAN

YILIN YAZARI (ERKEK) – EGE (KEDİCE BİR SEVDA)

YILIN POP MÜZİK SANATÇISI – DOĞUŞ

YILIN MAGAZİN VE CEMİYET DERGİSİ – KLASS MAGAZİN

TİYATRO YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ – DENİZ ORAL

YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ – TUBA ÖZAY

SİYASET YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ – GÜRSEL TEKİN (CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ)

YILIN YAZARI (KADIN) – TUĞÇE IŞINSU (HİÇLİKTEN GELEN GÜÇ)

YILIN UMUT VAAD EDEN OYUNCUSU – YAĞMUR ÖZTÜRK (SEVDİM SENİ BİR KERE)

YILIN TELEVİZYON PROGRAMI – VAHE KILIÇARSLAN (VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK – STAR TV)

YILIN KOMEDİ OYUNCUSU – ÇETİN ALTAY

YILIN BELGESELİ – BALIK DEDEKTİFİ (DERYA YOLYAPAN – TV8,5)

YILIN BLOGGER’I – BENAN ÖZTÜRK

YILIN ÇIKIŞ YAPAN ROCK SANATÇISI – ASUDE CEMRE (UNUTULURMUŞ - KARA FIRTINA)

YILIN ÇIKIŞ YAPAN OYUNCUSU- DİLHAN ARAS (YÜZLEŞME – KANAL D)

YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ – EVA MAYA

YILIN EĞİTİM MARKASI – FİDOL OKULLARI.