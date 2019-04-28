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Altın Caretta’da geri sayım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Altın Caretta’da geri sayım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

28 Nisan 2019 Pazar 17:52
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Altın Caretta’da geri sayım

KKTC Altın Caretta Ödülleri için geri sayım başladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 23 Mayıs Perşembe akşamı Merit Crystal Cove Hotel’de Saygın Medya, Saygın Kurt tarafından ilki gerçekleştirilecek olan, “Altın Caretta Ödülleri” için geri sayım başladı.

Ödül Töreni’nin komite toplantısı, birçok ünlü ismin katılımıyla, Baltalimanı Portaxe’te, Lütfü Sapmaz’ın ev sahipliğinde kahvaltı düzeninde gerçekleşti. 

Komite Başkanı Saygın Kurt, komitede yer alan ünlü mankenler Cansu Taşkın, Gizem Özdilli ve Eva Maya, oyuncular Ferdi Altuner, Ebru Çömlekçi ve Murat Tavlı, Dj. Fatih Boğalar, Sunucu Didem Delen, Moda Fotoğrafçısı ve Gazeteci Yaşar Şenyüz, Klass Magazin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, Gazeteci Oktay İnci, Duayen magazinci Salih Keçeci’nin yanı sıra, Fidol Okulları kurucusu, eğitim uzmanı Faik Birgül ve Net Holding Kurumsal İletişim Direktörü Elizabet Uğurlu, toplantıda hazır bulundu.

Kahvaltının ardından düzenlenen basın toplantısında, Altın Caretta Ödülleri Tertip Komitesi Başkanı Saygın Kurt, 23 Mayıs’ta, Kıbrıs’ta düzenlenecek törenle ilgili basına geniş bilgi verdi. Tanıtım Lansmanı’nı organizasyonun Basın Sponsoru olan Önce Vatan Gazetesi’ni Yaşar şenyüz temsil edip takip etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KKTCAltın Caretta ÖdülleriAltın Caretta
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