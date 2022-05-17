Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.390,20
ALTIN
931,83
DOLAR
15,86
STERLİN
19,86
EURO
16,68
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim...
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alper’den Sezen’li sürpriz şarkı

2 yıl önce yayınladığı “Bal” single’ıyla adını duyuran Alper, yaz aylarında çıkaracağı yeni şarkısı öncesinde müzikseverlere bir sürpriz yaptı; Sezen Aksu hiti “Gel Barışalım Artık”ı cover’ladı.

17 Mayıs 2022 Salı 11:00
Alper’den Sezen’li sürpriz şarkı

HABER: AZİZ KARATAŞ
 

Almanya’da doğup büyüyen ve halen yaşadığı Nürnberg’de sahne çalışmalarına devam eden Alper, Türkiye’deki müzikseverlere ilk kez 2 yıl önce “Bal” şarkısıyla ‘merhaba’ demişti. Sesinin yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken genç müzisyen, stüdyo çalışmalarına ağırlık verme kararı aldı ve yeni Türkçe single’ı için kolları sıvadı.

YENİ SINGLE YOLDA

“Türkiye’de şarkılarımın dinlenmesi ve sevilmesi benim için büyük mutluluk” diyen Alper, yaz aylarında yayınlamayı planladığı şarkı öncesinde kendini hatırlatmak amacıyla bir sürprize imza attı. Başarılı sanatçı, müziğin usta ismi Sezen Aksu’nun hit şarkısı “Gel Barışalım Artık”ı cover’ladı.

EN BÜYÜK HAYALİM

Alper, aranjesine Said Haniyanlı’nın imza attığı, klip yönetmenliğini Özgür Kara'nın üstlendiği bu sürpriz çalışma için yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “En büyük hayalim, bir gün Sezen Aksu’yla çalışmak. Henüz bu fırsatı bulamamış olsam da, Minik Serçe’nin eserini yorumlamak bile benim için paha biçilemez bir deneyim oldu. Umarım hem kendisi hem de şarkıyı dinleyenler beğenir.”

Anahtar Kelimeler:
Alperden Sezenli Sürpriz şarkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berlin ve İstanbul arası 10 şarkı
Berlin ve İstanbul arası 10 şarkı
Kaan Yıldırım’ın merakla beklenen yeni dizisi belli oldu
Kaan Yıldırım’ın merakla beklenen yeni dizisi belli oldu
Sarp Akkaya, Enver Paşa'yı canlandıracak
Sarp Akkaya, Enver Paşa'yı canlandıracak
Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi belli oldu
Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi belli oldu
Yeni şarkı öncesi Sezen’li sürpriz
Yeni şarkı öncesi Sezen’li sürpriz
Z Kuşağının Müzik keyfi burada
Z Kuşağının Müzik keyfi burada
PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU
PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU
"RÜZGARGÜLÜ" FİLMİ 27 MAYIS'TA VİZYONDA
"RÜZGARGÜLÜ" FİLMİ 27 MAYIS'TA VİZYONDA
Doğuş’un İkizleri Büyüdü
Doğuş’un İkizleri Büyüdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi