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Almula Merter Churm’den dijital stand-up

Çocuklarıyla Bodrum’da tatil yapan Almula Merter Churm, çok yakında stand-up gösterisiyle dijital ortamda sevenlerinin karşısına çıkacak. Sanatçının yeni kitabı da önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak.

26 Haziran 2020 Cuma 10:45
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Almula Merter Churm’den dijital stand-up

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çocuklarıyla Bodrum’da tatil yapan Almula Merter Churm, çok yakında stand-up gösterisiyle dijital ortamda sevenlerinin karşısına çıkacak. Sanatçının yeni kitabı da önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak.

Ailesiyle İngiltere’de yaşayan Almula Merter Churm, uçuş yasaklarının kalkmasıyla birlikte soluğu hasretini çektiği memleketi Türkiye’de aldı. Kızı ve oğluyla beraber Bodrum’a gelen usta sanatçı, şimdilerde bir yandan çocuklarıyla tatil yapıyor bir yandan da yeni projeleri üzerinde çalışıyor. 


 

SON HAZIRLIKLAR


Kitapları İngilizceye de çevrilen Almula Merter Churm, üzerinde çalıştığı yeni kitabını tamamlamak üzere. Eserin son rötuşlarını Bodrum tatilinde yapan Churm, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü stand-up şovunda da sona yaklaştı. Sanatçı, Covid-19 salgını nedeniyle tiyatro salonlarının kapılarını kapatması üzerine şovunu çevrimiçi olarak sahneleme kararı aldı.


SEVENLERİYLE BULUŞMAK
İÇİN GÜN SAYIYOR


Almula Merter Churm, geniş bir ekiple hazırladığı stand-up gösterisini çok yakında dijital ortamda seyirciyle buluşturacak. Churm’ün yeni kitabı da önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.06.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
BodrumTatilKitapSanatçıDijital StandupAlmula Merter Churm
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