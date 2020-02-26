Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Küçükersan: Hayvan beslemek ilaç sayısını azaltıyor
Prof. Dr. Küçükersan: Hayvan beslemek...
Gökhan İnler: Tur atlamak istiyoruz
Gökhan İnler: Tur atlamak istiyoruz
Doğu Yarın Başkent'te
Doğu Yarın Başkent'te
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat...
'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı
'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Almanya’daki etkinlikte ‘Kadına şiddete hayır’ diyecekler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:52
0 Okunma
Almanya’daki etkinlikte ‘Kadına şiddete hayır’ diyecekler

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Engelsiz Yaşam Vakfı, Almanya’nın Aachen kentinde Aachener Center’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla  “Kadına Şiddete Hayır” sloganıyla Yılmaz Morgül kanseri düzenliyor. Etkinliğe Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Salih Güney’de organizasyona katılarak kadınlara destek olacak.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Almanya temsilcisi olan Benan Yontar tarafından organize edilen Yılmaz Morgül konserinde “Kadına Şiddete Hayır” sloganıyla kadınların uğradıkları şiddete ve haksızlıklara dikkat çekilecek. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak, önlerinde engel olan her olumsuzluğa karşı çözüm üretmeyi hedefleyen Engelsiz Yaşam Vakfı “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde şiddete karşı çalışmalar yapacak. Aralarında Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun’un da davetli olarak katılacağı ve oldukça ilgi gören Yılmaz Morgül konseri Aachen kentindeki Aachener Center’da yapılacak. Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan’nın yapacağı gecede ayrıca Aachen 3K Müzik Atöylesi Korosu’da Aynur Cronauer eşliğinde sahneye çıkarak konser verecek.

Kadınlara destek vermek ve kadınlara karşı yapılan şiddete de karşı olduğunu belirten Türk sinemasının başarılı duayen aktörü Salih Güney’de organisazyona onur konuğu olarak katılanlar arasında olacak.

Konserin yapılacağı mekanda ayrıca Engelsiz Yaşam Vakfı’nın ürünlerinin satışı yapılırken Türkiye’den getirilecek bir Atatürk büstü ve manevi değeri yüksek eşyalar da kadınlar yararına kullanmak üzere açık artırmada satılacak. Organizaszyona Almanya’daki iş insanlarından Ömer Yılmaz, Hüseyin Çodur, Şenol Kabuk, Aynur Kazak, Erdal Kazak ile Aynur Cronauer 3 K Müzik Atölyesi maddi manevi destekte bulunuyorlar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kadına Şiddete HayırAlmanyaEngelsiz Yaşam Vakfı8 MartDünya Kadınlar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bizim evde 2 devre adlı oyun seyirciyi ağlatıyor
Bizim evde 2 devre adlı oyun seyirciyi ağlatıyor
Elmas Çocuk Ersin Faikzade’nin İstanbul Galası’na büyük ilgi
Elmas Çocuk Ersin Faikzade’nin İstanbul Galası’na büyük ilgi
Klip için dört ayda 50 kilo verdi
Klip için dört ayda 50 kilo verdi
İLGİNÇ VE ZORLU PROJELER ONUN İMZASINI TAŞIYOR
İLGİNÇ VE ZORLU PROJELER ONUN İMZASINI TAŞIYOR
Rap sanatçısı Suzi ‘den  Yeni bir single  Başka Kafa
Rap sanatçısı Suzi ‘den  Yeni bir single  Başka Kafa
SALI GECESİNİN VAZGEÇİLMEZ DJ: KERİM BÜYÜK
SALI GECESİNİN VAZGEÇİLMEZ DJ: KERİM BÜYÜK
Pop Müziğe Yeni Soluk: Gölge
Pop Müziğe Yeni Soluk: Gölge
Pial Hüseyin Türkmen ‘Evlilik Teklifi’ ile 2020’e damgasını vurdu
Pial Hüseyin Türkmen ‘Evlilik Teklifi’ ile 2020’e damgasını vurdu
Erol Evgin’in aşk şarkılarıyla unutulmaz bir gece…
Erol Evgin’in aşk şarkılarıyla unutulmaz bir gece…

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı