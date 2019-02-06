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Almanya'da Kral ve Kraliçe Adayı Seçtiler

Ünlü oyuncular Salih Güney ve Tamer Karadağlı’nın da aralarında bulunduğu “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“nın jürisi, sinema ve dizi sektörü için genç yetenekleri keşfetmek üzere Almanya’da hafta sonu seçim yaptılar. Düsseldorf’ta yapılan yoğun başvuruları tek tek inceleyen jüri elemelere kalan gurbetçi gençler arasından “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“na katılacak olan kız, erkek iki finalistleri belirledi. 24 yaşındaki Alparslan Kalaycı ile 27 yaşındaki Yemin Eryüreker kral ve kraliçe adayı olarak yarışmanın ilk finalistleri oldular.

Almanya'da Kral ve Kraliçe Adayı Seçtiler

Ünlü oyuncular Salih Güney ve Tamer Karadağlı’nın da aralarında bulunduğu “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“nın jürisi, sinema ve dizi sektörü için genç yetenekleri keşfetmek üzere Almanya’da hafta sonu seçim yaptılar. Düsseldorf’ta yapılan yoğun başvuruları tek tek inceleyen jüri elemelere kalan gurbetçi gençler arasından “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“na katılacak olan kız, erkek iki finalistleri belirledi. 24 yaşındaki Alparslan Kalaycı ile 27 yaşındaki Yemin Eryüreker kral ve kraliçe adayı olarak yarışmanın ilk finalistleri oldular.

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:29
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Almanya'da Kral ve Kraliçe Adayı Seçtiler

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 9 Nisan Salı günü İstanbul Wow Hotel Yeşilköy’de final gecesi yapılacak olan, Vizyon Production ve  Bonart Ajans işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya Avrupa’dan katılacak olan finalistlerin belirlinmesi için jüri tarafından Almanya’nın Düsseldorf kentinde ilk elemeler yapıldı. Casino Im Park Hotel Düseldorf  balo salonunda yapılan elemeleri jüri üyeleri Salih Güney, Tamer Karadağlı, birinci yarışmanın kraliçesi Dilara Gülsün Meydancı, yarışmanın hukuk sorumlusu Av.Kasım Aksoy, Mustafa Mercan, yarışmanın Avrupa sorumlusu Gülnaz Ajans ve Akademi'nin sahibi Gülnaz Çalıkoğlu ile Arif Işık yaptı. Avrupadaki gurbetçi gençlerin yoğun bir başvuru yaptığı elemeler önce fotoğraf seçmesi olarak yapıldı. Daha sonra seçilen adaylar jüri karşısında yüz yüze mülakat yaparak ter döktüler.


Avrupa’nın en iyileri seçildi…

Düsseldorf’ta yapılan elemelerde Gelsenkirchen’den gelen ve jüri karışısına çıkan lise mezunu 1.82 boyunda ve 24 yaşındaki Alparslan Kalaycı ile Gelsenkirchen’den gelen üniversite mezunu 27 yaşındaki Yemin Eryüreker Avrupa elemelerinden gelen ilk finalistler oldular. İki yetenekli gurbetçi genç 9 Nisan Salı günü İstanbul Wow Hotel Yeşilköy’deki final gecesine katılacaklar ve kral kraliçe olmak için büyük jüri karşısına çıkacaklar. Azerbaycan elemeleri ise 23 Şubat Pazar günü Bakü’de yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanyada Kral Ve Kraliçe Adayı SeçtilerYaşar Şenyüz
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