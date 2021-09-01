Almanya'da En Çok Dinlenen Uriel Oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR
Başarılı sanatçı Uriel, geçtiğimiz günlerde "Masum" isimli şarkısını müzikseverlerle buluşturmuştu. 2008 yılında Gülben Ergen tarafından seslendirilen "Masum"a Uriel bambaşka bir soluk kazandırdı ve Almanya müzik listelerinde zirveye yerleşti.
2 Eylül'de Remix Versiyonuyla Geliyor
Sonbaharın ilk günlerinde ise Uriel, sevilen şarkısı "Masum"un remix versiyonu ile müzikseverlere yazı yaşatmaya devam edecek. Şimdiden clublarda en çok çalacak şarkılardan birisi olacak gibi duruyor.
Önce Vatan Gazetesi