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Ali Irmak’tan yeni single: “Tanımıyorum Bu Yüzü”

22 Mart 2021 Pazartesi 10:59
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Ali Irmak’tan yeni single: “Tanımıyorum Bu Yüzü”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şubat ayında Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı “Aşka Düşman” single’ıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Ali Irmak, birbirinden iddialı şarkılarını ardı ardına yayınlamaya devam ediyor. Sanatçı şimdi de “Tanımıyorum Bu Yüzü” adlı duygusal şarkısıyla sevenlerinin karşısında.

“Beste fabrikatörü” Ali Irmak, şubat ayında çıkan “Aşka Düşman”ın ardından yepyeni bir single hazırladı. “Tanımıyorum Bu Yüzü” adlı duygusal şarkı, 18 Mart’ta Irmak Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. 

KIYMETİ BİLİNMEYENLERE

Söz ve müziği Ali Irmak’a ait “Tanımıyorum Bu Yüzü” şarkısının aranjörlüğünü Boral Kibil üstlendi. Sanatçı, şarkısını “kıymeti bilinmeyenlere” ithaf etti: “Zamanında bilinmeyen kıymet, sonradan hiçbir anlam ifade etmez. Bir gün herkes birbirinin değerini anlar, ancak geç kalınmışsa iş işten geçmiş olur. Şarkımda da bunu anlatıyorum.”

Önce Vatan Gazetesi

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