Ali Altay’dan Ata Türküleri Konseri

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ali Altay’ın Cumhuriyet bayramı ve 10 Kasım nedeni ile çıkarttığı Ata Türküleri albümünün ilk konserini geçen akşam Yenibosna Enver Ören Kültür ve Sanat merkezinin konser salonunda gerçekleştirdi. Salonu dolduran ziyaretçilerin yoğun bir katılım gösterdikleri Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve ata için yazılan şarkıları seslendirip konseri bitiren Ali Altay seyirciden gelen yoğun istek üzerine Anadolu Rock repartuarından da örnekler sundu.

Küba’dan gelen misafirlerin de olduğu öğrenilen gecede Ali Altay CHP yetkililer tarafından kendisine takdim edilen çiçeği eşi Ayşin hanıma sahnede vererek seyirciden büyük alkış aldı…