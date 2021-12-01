ALEXANDRA STAN: "TÜRKLER ÇOK SADIK"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan, YouTube'da yayınlanan 'Enes Hergüneş Show'a konuk oldu. Stan, son single'ı “Tokyo"nun hikayesinin sorulması üzerine, "Eski erkek arkadaşım, çok gururlu, kıskanç ve sahiplenici biriydi. Ayrıldığımızda Tokyo'da turnem vardı. Üç yıl sonra bu hikayenin şarkısını yazdım" ifadelerini kullandı.

Türk insanı çok sadık

Keyifli bir sohbete imza atan ikiliden sanatçı, "Türkiye ve Türk insanları hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Türk insanlarını seviyorum. Türkiye benim ikinci ülkem gibi. Büyüdüğüm dönemde şehrimizde çok fazla Türk ve Türk restorantları vardı. En iyi yemekler sizde. Ayrıca çok kibar ve iyi kalplisiniz. Türk bir arkadaşınız olursa sizinle sonsuza kadar dost kalabilir. Sadık insanlarsınız" cevabını verdi.

Yeni albüm Mart’ta

Stan, "Yeni plan projelerin neler?" sorusunu ise, "Mart'ta yeni bir albüm çıkartacağız. Ona odaklanıyoruz şu an. Yeni videolar yeni klipler çektik onlar da yakında çıkacak” şeklinde yanıtladı.