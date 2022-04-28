ALEV SOYLU ’’NEFES’’ DİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Düzenlemesi Tamer Özkan’a ait şarkının yönetmen koltuğunda Sinan Güzel oturuyor.

Kısa zamanda çok sevilen ‘Nefes’e gelen en önemli yorumlardan biri ise aşk tarifi ve cesaretin erkeklere atfedildiği bir toplumda, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe ve Sıla’dan sonra kadın tarifiyle aşkı cesurca anlatan ve erkekleri ağlatan kadınlara Alev Soylu da katıldı.

Alev Soylu sözü ve Müziği kendisine ait olan ‘Nefes’ çalışmasında; Tamer Özkan aranjesi ve Seyhan Müzik etiketiyle ile sanatından yine söz ettirmeyi başarıyor. İki ayrı günde çekilen klip, Tekirdağ’da ve Riva’da çekildi.