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ALEM’E İLGİNÇ KLİP

08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:39
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ALEM’E İLGİNÇ KLİP

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Son çalışması “Alem”i müzikseverlerle bir süre önce buluşturan Mutlu Arı, Alem’in büyük beğeni toplaması üzerine şarkının remix versiyonunu da hazırladı. Mutlu Arı, DJ Serdar Kırgız ile beraber üzerinde titizlikle çalıştığı remix parçasını geçtiğimiz günlerde müzikseverle buluşturdu.

Remix versiyonunu DJ Serdar Kırgız’ın düzenlediği “Alem”e ilginç bir klip de çekildi. Şarkısında Alem’deki soruların cevaplarını aradığını dile getiren Mutlu Arı, klibinde de şarkının ismine ve duygularına ithafen alemden, dünyadan görüntüler kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aleme İlginç KlipSerdar KırgızYaşar Şenyüz
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