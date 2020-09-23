Alaaddin’in Lambasından Çıkan Cin ‘‘Nami Esatgil’’

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Moda Kralı Rüştü” tiplemesiyle fenomen olan Nami Esatgil bu kez bambaşka bir rolle geliyor. Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nami Esatgil bu kez cin rolüyle karşımıza çıkacak.

Her rolün altından başarıyla kalkan usta oyuncu Nami Esatgil, “Alaaddin’in Lambası’nın Cin’i” olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir dönem STAR ekranlarında yayınlanan “Bücür Cadı” dizisinin yeni versiyonu olan “Tatlı Melek” adlı yapım izleyicileri ekrana bağlayacak….

“Tatlı Melek” adlı yapımın kadrosunda Yunus Bülbül, Seda Tosun, Ayfer Çalgıcı, Selahattin Taşdöğen, Nami Esatgil, Arzu Budak, Asuman Kostak, Ali İhsan Bozdemir, İskender Bağcılar, Naci Taşdemir, Muhlis Asan, Tolga Öz ve Mehmet Özden gibi usta oyuncular rol alıyor. Yapımcılığını Saner Film’in; Yönetmenliğini Kamil Çetin’in; Görüntü Yönetmenliği’ni Ali Engin’in üstlendiği “Tatlı Melek” adlı yapımın yayınlanacağı kanal bir sır gibi saklanıyor..