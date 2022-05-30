AKEV ÜNİVERSİTESİ'NDE HANDE YENER RÜZGARI ESTİ

HABER: BURHAN AKDAĞ

Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç yaptığı açıklamada; Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz, onlara hizmet eden ve ders veren Hocalarımız, bu muhteşem geceyi çoktan hak ettiler. Bizde onlar için en iyisini yapalım istedik ve sevgili Hande Yener’i i onlarla buluşturduk. Bende uzun yıllar sonra öğrencilerim, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ve hocalarımla keyifli bir gece yaşadık, Tüm katılımcı arkadaşlara ve vatandaşlara teşekkür ediyorum dedi.

Sunuculuğunu Yeliz Akay ve Cem Aslan,ın yaptığı gecede Yaklaşık iki saat sahnede eski ve yeni şarkılarını büyük bir coşku içinde seslendiren Yener giydiği yürek hoplatan sahne kıyafeti ile de gözlerede hitap etti.