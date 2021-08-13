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Ajda ve Fahriye’ye Züleyha Kuru dokunuşu

Nişantaşı’ndaki mağazasını yenileyen modacı Züleyha Kuru, iki ünlü yıldız için hazırladığı tasarımlarla gündemde. Kuru’nun Ajda Pekkan ve Fahriye Evcen’e diktiği tasarımlar moda dünyasında büyük beğeni topladı.

13 Ağustos 2021 Cuma 17:27
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Ajda ve Fahriye’ye Züleyha Kuru dokunuşu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasının Süper Star’ı Ajda Pekkan, başarılı modacı Züleyha Kuru’ya birbirinden çarpıcı tasarımlar yaptırmaya devam ediyor. Kuru’nun son olarak sanatçının Bodrum sahnesi için hazırladığı tasarım büyük beğeni topladı.


ÜNLÜLERİN TERCİHİ


Ünlülerin tercihi Züleyha Kuru, bir başka yıldız isim için diktiği elbiseyle de fark yarattı. Fahriye Evcen’e yeni reklam filmi için ipek saten bir elbise tasarlayan Kuru, moda tutkunlarından tam puan aldı.


DOSTLARINI AĞIRLADI


Başarılı çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Züleyha Kuru, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndaki mağazasını yeniledi. Ünlü modacı, yenilenen mağazasında özel müşterileri için mini bir defile gerçekleştirdi. En çok beğeniler parçalar, saatler içerisinde tükendi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AjdaFahriyeZüleyha Kuru
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