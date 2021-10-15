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Ajda Pekkan’ın, 'Son albümüm' dediği yeni albümü “Ajda” çıktı…

15 Ekim 2021 Cuma 11:19
17 Okunma
Ajda Pekkan’ın, 'Son albümüm' dediği yeni albümü “Ajda” çıktı…

DİNÇER KARACALAR

Süperstar Ajda Pekkan’ın uzun zamandır beklenen yeni albümü ‘’Ajda’’ müzikseverler ile buluşuyor.

Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı albümün çıkış parçası ‘’Bi'Tık’’, sunrise ve midnight olarak iki versiyon halinde albümde yer alıyor. ‘’Bi'Tık’’ın bestesi ve sözleri Şehrazat’a ait. Albümde düzenlemeleri yine Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı, söz ve müziğini Okay Barış’ın yazdığı ‘’Mümkün Değil’’, söz ve müziği Gülden’e ait olan ‘’Ölsem Unutmam isimli şarkılar da yer alıyor. Albümde bulunan diğer bir şarkı olan ‘‘Sadece’’ nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir’in imzaları var. Bu şarkının aranjesi ise Tarık İster’e emanet. Alper Atakan aranjesi ile göze çarpan ‘’Bilebilirsin’’in sözleri ise Özlem Argon, müziği ise Reşit Gözdamla’ya ait.
Albümde ayrıca daha önce Pekkan’ın yorumlamış olduğu Türkçe sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı hit şarkısı ‘’Düşünme Hiç’’in Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan yeni aranjesi de yer alıyor.
Safa Gülsoy tarafından çekilen albüm fotoğraflarında Ajda Pekkan yine göz kamaştırıyor. Dağıtımını DMC, yapımını ise Ozinga’nın üstlendiği albüm 15 Ekim’de müzikseverlerle buluştu..

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