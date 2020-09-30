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Ajda Pekkan Hakan Altun aşk mı yaşıyor? Gazeteci Hakan Kanburoğlu açıkladı!

Müzik ve Magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, Ajda Pekkan ve Hakan Altun’un aşk yaşadığı iddialarına dair edindiği son bilgileri yazdı. 

30 Eylül 2020 Çarşamba 13:36
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Ajda Pekkan Hakan Altun aşk mı yaşıyor? Gazeteci Hakan Kanburoğlu açıkladı!

HABERLER: HAKAN KANBUROĞLU

Bir magazin programında Ajda Pekkan ve Hakan Altun’un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, Hakan Altun’un basın danışmanı Tuba Yüzener’e ulaştı. 

Hakan Kanburoğlu edindiği bilgileri şöyle açıkladı: Ajda Pekkan ve Hakan Altun’un aşk haberleri yalan. İkisinin müzikal bir çalışması olacak. Aralarında aşk yok düet var. Yarın Hakan Altun’un yeni single çalışması çıkacak. Daha sonra ise Hakan Altun ve Ajda Pekkan’ın müzikal çalışmalarını duyacağız.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MüzikMagazinAjda PekkanHakan AltunAşk
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