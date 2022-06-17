Ahmet Selçuk İlkan izdihamı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ahmet Selçuk İlkan hayranlarının ve şiir severlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede büyük izdiham yaşanırken bir çok sanatsever Ahmet Selçuk İlkan’ı ayakta seyretmek zorunda kaldı.

Ahmet Selçuk İlkan sahne almadan önce kanun virtüözü Asiye Palu sahne alarak geceye katılanlara unutulmaz dakikalar yaşatırken, Ahmet Selçuk İlkan’ın sahne almasıyla birlikte kendisine kanunu ile eşlik ederken aynı zamanda vokal yaptı.İlkan gece boyunca sevilen eserlerini birbiri arkasına seslendirirken kendisini izlemeye gelenlerde şiirlerde ve şarkılarda kendisine eşlik ettiler. Ahmet Selçuk İlkan’ı bu gecesinde Selçuk Ural, Murat Başaran, Nuri Alço, By Mustafa, Den Den Yatçılık Tamer Köseoğlu gibi sanat- cemiyet ve iş dünyasının seçkin insanları yalnız bırakmadılar.