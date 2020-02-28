AHMET PARLAK DUYDUN MU?

HABER: ZAFER TOPRAK

Sosyal medyada söylemiş olduğu İSYAN şarkısıyla büyük ilgi gören sonrasında Merve Özbey'in 'USTA', Hakan Altun'un 'VURMAYIN' ve Sıla'nın 'İNŞALLAH' isimli coverları ile dikkat çeken AHMET PARLAK yepyeni şarkısı 'DUYDUN MU?' ile sevenleriyle buluşuyor.

Şimdiye kadar yaptığı coverlar çok sevilen AHMET PARLAK bu sefer yepyeni bir şarkı hazırladı. Sözü SERA TOKDEMİR'e müziği SERDAR ORTAÇ'a ait olan DUYDUN MU? isimli şarkının aranjesini TARIK İSTER yaptı.

İstanbul'un farklı sokaklarında çekilen videonun yönetmenliğini EYÜP DİRLİK üstlendi.