Ahmet Kaya filmi onur meselemizdir

BASINDA ÇIKAN HABERLER İÇİN YAPIMCIDAN CEVAP VAR

HEPSİ DEDİKODU...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yapımcılığını 7. Sanat Sinema’nın yaptığı, yönetmenliğini ise Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata’nın üstlendiği ve çekimlerinin büyük bölümünün tamamlanarak montajı devam eden “İki Gözüm Ahmet” filmi ile ilgili olarak çıkan asılsız dedikodular üzerine yapımcılar açıklama yaptılar.

Bazı basın yayın organlarında önceki gün çıkan “Ahmet Kaya’nın hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Ahmedo İki Gözüm’ filminin, sanatçının ailesi ve yapımcı arasındaki maddi konular nedeniyle film rafa kaldırıldı. Eşi Gülten Kaya’nın yapımcılardan 2 milyon lira talep etti. Bu yüzden de filmin çekimleri durdu” şeklinde çıkan tüm haberlerin tamamen asılsız dedikodular olduğu belirtildi.

Dedikodu haberleri üzerine, filmin yapımcıları Eşref Bukan, Ömer Demiral ve Arafat Koray Şavata ortak açıklamalarında "Bu film bizim onur meselemiz. Film bizim ölümsüz usta Ahmet Kaya misyonuna ve sevenlerine borcumuzdur. Her ne olursa olsun bu film tamamlanacak ve gösterime girecektir. Bazı gazetelerde çıkan asılsız haberler bizi oldukça derinden üzmüştür. Bu asılsız haberlerin, Ahmet Kaya'nın bize bıraktığı emaneti saydığımız Gülten Kaya hanım cephesinden ortaya atıldığına da inanmıyoruz. Gülten hanım, film çekimlerinde Ahmet Kaya'nın kendisine ait eserlerinin eşi ile çocuklarının kullanılmasına izin vermemiştir. Bizden değil 2 milyon lira, hiçbir şekilde maddi bir beklentisi de olmamıştır. Haberlerde yer aldığı gibi bir pazarlık da söz konusu değildir. Keşke Gülten hanımın bizden maddi bir beklentisi olsaydı ve yerine getirseydik. Kendisi ne zaman bir talepte bulunursa biz hazırız. Aslı olmayan asparagas haberlere hiç kimse itibar etmesin” dediler.

Altı milyon liralık bütçeli “İki Gözüm Ahmet” filmi üç aylık bir süreç içerisinde çekimleri büyük ölçüde tamamlandı ve bir konser sahnesi ile filmin çekimlerinin biteceğini de belirten yapımcılar “Filmi en kısa sürede izleyicisi ile buluşturacağız. ‘İki Gözüm Ahmet’ beklentilerimizin üzerinde bir film oldu. Bu film için ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Film, özgün müziğin ölümsüz sanatçısının, mücadelesini ülke bütünlüğü için verdiği savaşı ve MGD gecesini yalın bir şekilde anlatmaktadır” dediler. Özgün müzik sanatçısının hayatından kesitlerin yer aldığı filmde, başrolleri Özgür Tüzer ile Aleyna Solaker’in yanı sıra Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve halk müziği sanatçısı Ekin(Akkaş) paylaşıyorlar.