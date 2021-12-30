AHMET KARA’nın Yeni Hiti ‘Mesafeler’ Yakında!

DİNÇER KARACALAR



Daha önce yayımladığı ‘Film Gibi’ şarkısıyla büyük beğeni toplayan genç müzisyen Ahmet Kara ‘Mesafeler’ adını verdiği yeni şarkısını Jooy Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.



İlk çıkış şarkısı Film Gibi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan, dijital platform listelerinde üst sıralara yerleşen Ahmet Kara farklı ses rengi ve tarzıyla da oldukça beğenildi. Bir kaç aydır yeni projesine yoğunlaşan genç müzisyen söz ve müziği kendisine ait ‘Mesafeler’ i yakın zamanda müzikseverler ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Şarkının video klip çekimleri Osman Deniz yönetmenliğinde İstanbul sokaklarında 10 kişilik bir ekiple toplam 2 günde tamamlandı. Müzik yaşamında Oğuzhan Koç ve Bilal Sonses’i örnek aldığını, onların müzikal kariyerinin kendisini çok şevklendirdiğini belirten genç ve başarılı müzisyen Ahmet Kara; ‘Daha yolun çok başındayım, başarılarla dolu bir iş yaparak başladım, müzik yaşantımın devamınında böyle olmasını diliyorum.’ Diyerek duygularını dile getirdi.



Ahmet Kara ‘Mesafeler’ Jooy Müzik etiketiyle Ocak ayının ilk günlerinde tüm dijital platformlarda ve NetD Youtube kanalında video klibiyle yayında olacak!