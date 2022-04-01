ADİLE SULTAN SARAYI'NDA  ÜNLÜLER RÜZGARI

HABER: Almina Besra BABAR



Türkiye'nin en büyük gelinlik defilesi 6.Gelin Damat Fashion Day 2022, 30 ve 31 Mart tarihlerinde İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşti. Gelin Damat Dergisi bünyesinde imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde düzenlenen defilenin sunuculuğun Ece Pirim ve Burak Törün yaptı. Koreografisini Fatih Ömercikoğlu'nun üstlendiği defilede Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Şebnem Schaefer , Zahide Yetiş ile birlikte 43 manken 2022 'nin en özel gelinlik ve abiye tasarımlarını Adile Sultan Sarayında sergiledi.

Sınırlı sayıda ziyaretçiye açık olan organizasyon, iki gün süren canlı yayınlarla iki milyona yakın izleyiciye ulaştı. Organizatör Ferhat Muğurtay açıklamasında, " Türkiye'nin her bölgesinden ve yurtdışından katılan modacıların saraylara layık tasarımları ile 2022'nin gelinlik modasına yön verdik. Ekonominin ön planda olduğu bu dönemde her bütçeye uygun özgün gelinlikleri Adile Sultan Sarayı'nda eşsiz bir organizasyonla sergiledik. Gelin Damat Fashion Day 2023 takviminde ise organizasyonu Avrupa'ya taşıyarak yerli ve yabancı modacıları Frankfurt'a bir araya getirmeyi planlıyoruz" dedi.