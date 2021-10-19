ADELE “EASY ON ME” İLE 3 GÜNDE 70 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI!

DİNÇER KARACALAR

19 Kasım’da yeni albümü “30”u hayranlarıyla buluşturacak olan 15 Grammy ödüllü dünyaca ünlü sanatçı Adele, SONY MÜZİK etiketiyle Cuma günü albümden yayınladığı ilk şarkısı “Easy On Me” ile rekor kırmaya devam ediyor.

Yayınlandığı gün dünya çapında 24 milyonu aşkın dinlenme alarak K-Pop grubu BTS’in “Butter” şarkısıyla Spotify’daki “tek günde en çok dinlenen şarkı” rekorunu kıran Adele, Spotify Türkiye Top 50 listesine 30. sıradan giriş yaptı.

YOUTUBE’DA 3 GÜN İÇİNDE 70 MİLYON İZLENME!

Şarkıya eşlik eden klibiyle de Türkiye’de Youtube trendler listesine 6. sıradan giriş yapan “Easy On Me”, 3 gün içerisinde 70 milyon izlenme sayısına ulaşarak hayranlarından büyük ilgi gördü.

2015 yılında yayınladığı “Hello” ile 1.18 milyar dinleme alan ve 2011 yılına damga vuran “Someone Like You” ile 1.10 milyar dinlemeye ulaşan Adele’in yeni albümü 19 Kasım 2021 tarihinde müzikseverlerle buluşacak.