​​​​​​​ADANA YENİ ÇAĞDAŞ SANAT GALERİSİ İLE TANIŞTI: KUZGUN ART SPACE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Adana’nın en kapsamlı yeni sanat galerisi olarak sanatseverleri farklı alanlarda üretim yapan sanatçılarla buluşturan, Kuzgun Art Space’in açılışına Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay ve yardımcısı Rukiye Çinkılıç ,Adana Baro Başkan yardımcısı Miyesser Ersalan Önenli, Chp Milletvekili Burhanettin Bulut, Chp eski milletvekili İbrahim Özdiş, Adana İş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, Kuzgun Art Space’i Adana’ya kazandıran iş insanı Elif Sezer Çaylı’yı bu özel günde yalnız bırakmadı.

Açılış sergisi Tümevarım 5 Mart’a kadar açık kalacak!

Çağdaş Sanatın tüm alanlarında sanatçılara ev sahipliği yapmayı hedefleyen Kuzgun Art Space’in ‘’ Tümevarım’’ adlı uluslararası karma sergisi heykel, fotoğraf, video, mural ve resim alanında 19 ayrı sanatçının seçkin eserlerinden oluşuyor.

’Tümevarım’’ hakkında

Doğumdan itibaren değişmeye, dönüşmeye başlayan beden ve ruh, ölüme kadar süren bir yolculuk yapar. Bu yolculuk kimine göre bir gün, kimine göre 100 yıl sürer. Zaman kavramının belirsiz olduğu varoluşta, yolculuk arayışa dönüşür. Mutluluğu, huzuru, sağlığı, parayı bazen de birbirimizi ararız. En geç fark ettiğimiz ise her şeyin kendi içimizde olduğudur. Artık dışarıda aramayı bırakıp içimize döner kendimizi dinlemeye başlayarak aradıklarımızı buluruz. Bulduklarımızdan tatmin olduğumuz anda tümevarım gerçek olur.

5 Mart tarihine kadar ‘’ Tümevarım’’ adlı karma sergide; Genç kuşağın ödüllü heykel sanatçısı Burak Ayazoğlu, mural ve resim çalışmalarıyla dikkat çeken Pelin Çağlar, bağımsız sanat adına çalışmalar yürüten ressam Baran Kurtoğlu, son dönemlerde en çok konuşulan isimlerinden ressam Dicle Çiftçi, ünü ülke sınırlarını aşan grafiti sanatçısı Mr.Hure, yine uluslararası üne sahip İranlı sanatçı Hemad Javadzade, İtalyan fotoğraf ve video sanatçısı, Francesco Ciotola, çeşitli sanat platformlarında işleri sergilenen resim, heykel ve fotoğraf sanatçıları Başak Gürbüz Derman, Damla Yalçın, Duygu Aydoğan, Emre Bulut, Erdinç Babat, Erin İlkcan Aslan, Nazım Arslan, Öykü Güneş, Özgür Eryılmaz, Tolga Akbaş,Yasin Yaşar Bayol ve Yavuz Kılıçer’in eserleri Kuzgun Art Space de izlenebilir.

Küratörlüğünü Dicle Çiftçi’nin yaptığı Tümevarım 5 Mart tarihine kadar Adana Kuzgun Art Space de tüm sanatseverlerin izlenimine açık olacak.