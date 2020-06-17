Acun Ilıcalı kulüp satın alıyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Durmak bilmeyen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda Kulübü Fortuna Sittard'ı satın alma konusunda anlaşma aşamasında olduğunu açıkladı. Ilıcalı, "Fortuna Sittard Kulübü ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz" dedi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katılmış olduğu bir Televizyon programında yakın gelecek ile ilgili planlarını açıkladı. Hollanda’nın Fortuna Sittard Kulubü ile anlaşma aşamasında olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe’de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard’dan yetişmesini istiyorum." Dedi. Daha önce de bir You Tube kanalına konuk olan Ilıcalı gelecekteki planlarının içinde Türk Futboluna genç yetenekler kazandırmak olduğunu söylemişti. "Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti" diyen Ilıcalı, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Düşme riskinden bir anda Hollanda 1. Ligi'ne çıkmayı başaran Fortuna Sittard,ın 17 yıllık hasretini Türk başkanı Işıtan Gün sayesinde başardı. Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından ufak dokunuşlarla düşme potasından uzaklaştıran Işıtan Gün, sonraki sene bu yapılanmasını genç oyuncular üzerinde kurgulamasıyla takımı transferden para kazandıracak konuma getirdi.