Açıkhava’dan Hadise geçti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Uzun aranın ardından yeniden çıkacağı Harbiye konserinin hazırlıklarına aylar öncesinden başlayan Hadise; Londra, Belçika ve Paris’ten gelen 14 dansçısı ile sahne üzerinde, akıllarda iz kalacak büyük bir şov sundu. Hadise, Harbiye’ye özel repertuvarıyla, dans ve müzik ziyafeti sunarken, sahne arka ve yan led ekranlarda özel hazırlattığı görsel videoları da paylaştı.

Yeni video klibinin ilk gösterimi Harbiye’de oldu!

Geçtiğimiz günlerde radyolarda ve dijital müzik platformlarında yayınlanan, hayranlarının desteğiyle yarattığı, sözü ve bestesi Gülşen’e düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait ‘Geliyorum Yanına’ şarkısının, Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekilen video klibinin ilk gösterimi Harbiye’de oldu. Konser başlamadan yan led ekranlarda gösterilen yeni Hadise şarkısının video klibi seyirciden övgü aldı. Klip sonrası sahneyi kapatan siyah perdenin açılması ile birlikte Hadise ve dansçıları, 5000’e yakın hayranını ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ şarkısı ile eğlenmeye davet etti. Bayram nedeniyle tatile gidenlere rağmen Harbiye’de gerçekleşen Hadise konserinde merdivenlerde bile yer kalmadı.z

Beni eleştirenlere cevabım…

‘Beni eleştirenlere cevabım’ dedikten sonra ‘Biz Burdayız’ın ardından ‘Mesaj’ı söyleyen Hadise, 2,5 saate yakın sahnede kalarak 20 şarkı seslendirdi.Hadise, sahneye çıktığı andan itibaren hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Seslendirdiği her şarkıyı binlerce kişiyle birlikte söyledi.

Haside sahnede rengarenk kıyafetleri ile göz kamaştırdı

Beyaz kumaş pantolon ve ceketle konserine başlayan Hadise, şarkı arasında sarı neon mayo ve çizmesini giyerek devam etti. Yurtdışından özel tasarımcılardan seçtiği 5 ayrı kıyafetle seyircisinin karşısında göz kamaştıran Hadise’nin tercihi Fenty’i için Rihanna’nın yaptığı yeni koleksiyon, Dior, Valdrin Sahiti oldu.

Acun konsere yetişti

Hadise konserine izlemeyi gelen Acun’a da teşekkür etti. Kendisine mesaj attığını ama konum olarak Dominik’te olduğunu, gelmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Acun’a son gün yeniden davet ettiğini, bu gece buraya gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledikten sonra ayağa kalkan Ilıcalı, seyirciden büyük alkış aldı.