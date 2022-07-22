Açıkhava’da Emre Aydın Fırtınası

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hiç ara vermeden 2,5 saat boyunca sahnede kalan Emre Aydın, sahnesi boyunca sevilen birçok şarkısını seslendirdi. Uzun süre sonra Harbiye’de sevenleriyle buluşan Aydın, konser öncesi çok heyecanlandığını dile getirdi.

İSTANBUL BOMBOŞ, SİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Emre Aydın; İstanbul’luların tatil yerlerine giderek şehri boşalttığını, normalde trafik sıkışıklığından saatlerce beklenen bazı yollarda ışık hızında seyahat edildiğini, söyleyerek buna ramen Açık Hava tiyatrosunu tıklım tıklım dolduran seyircisine teşekkür etti. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran Emre Aydın hayranları, başarılı sanatçının okuduğu tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.