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Açıkhava’da Emre Aydın Fırtınası

Başarılı sanatçı Emre Aydın, önceki akşam İstanbul’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.

22 Temmuz 2022 Cuma 13:59
Açıkhava’da Emre Aydın Fırtınası

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hiç ara vermeden 2,5 saat boyunca sahnede kalan Emre Aydın, sahnesi boyunca sevilen birçok şarkısını seslendirdi. Uzun süre sonra Harbiye’de sevenleriyle buluşan Aydın, konser öncesi çok heyecanlandığını dile getirdi.

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Emre Aydın; İstanbul’luların tatil yerlerine giderek şehri boşalttığını, normalde trafik sıkışıklığından saatlerce beklenen bazı yollarda ışık hızında seyahat edildiğini, söyleyerek  buna ramen Açık Hava tiyatrosunu tıklım tıklım dolduran seyircisine teşekkür etti. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran Emre Aydın hayranları, başarılı sanatçının okuduğu tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre Aydın
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