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Açıkhava Tiyatrosu’nda Yeşilçam nostaljisi

“Başrolde Emel Sayın” konserlerine yoğun talep üzerine  Emel Sayın, cumartesi gecesi Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

Açıkhava Tiyatrosu’nda Yeşilçam nostaljisi

“Başrolde Emel Sayın” konserlerine yoğun talep üzerine  Emel Sayın, cumartesi gecesi Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:16
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Açıkhava Tiyatrosu’nda Yeşilçam nostaljisi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 29 Haziran Cumartesi gecesiBaşrolde Emel Sayın” konserine ev sahipliği yaptı. Usta sanatçı, rol aldığı filmlerin görüntüleri eşliğinde seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerini Yeşilçam yıllarına götürdü. Türk sanat müziğinin efsane sesi Emel Sayın, muhteşem bir konsere imza atarak sevenlerine unutamayacakları bir gece armağan etti.


FİLMLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
SAHNEYE YANSITILDI


Başrolünde oynadığı onlarca filmle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Yeşilçam’ın ‘Mavi Boncuk’u Emel Sayın, şarkılarını filmlerinin görüntüleri eşliğinde seslendirdi. Sayın, “Yalancı Yarim”den “İntizar”a, “Tövbeler Tövbesi”nden “Gülizar”a uzanan eşsiz repertuvarıyla dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkardı. Sanatçı gecenin finalinde dakikalarca alkışlandı. Emel Sayın “Başrolde Emel Sayın” konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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Başrolde Emel SayınCumartesi GecesiHarbiye Açıkhava’Mavi Boncuk’u Emel Sayın“Yalancı Yarim”Elif Hayvalı
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