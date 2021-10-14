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ABD'ye niyet Kanarya Adaları'na kısmet

ABD'de ailesini ziyaret etme planı yapan ünlü oyuncu Kerem Bürsin,  son anda gelen davet üzerine Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı

14 Ekim 2021 Perşembe 11:54
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ABD'ye niyet Kanarya Adaları'na kısmet

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, ABD'deki ailesini ziyaret etme hazırlığı yaparken İspanya'da düzenlenecek moda şovundan davet gelince Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı. 

Kanarya Adaları’nın en büyüğü olan Gran Canaria’nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine Türk aktör Kerem Bürsin katılacak.

Gran Canaria adasının uluslararası imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleri arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek. Etkinliğe davet edilen Bürsin, ABD planını başka zamana erteledi. 

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ABDye Niyet Kanarya Adalarına Kısmet
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