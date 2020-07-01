‘‘95 TANE ÇOCUĞUM VAR’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Coşkun Sabah yeni şarkısı “Yalan Yıllar”ı düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Corona nedeniyle sokağa çıkamadığı günlerde yakın çevresinin geçmiş yıllara ve yaşadıkları güzel günlere duydukları özlemi anlattıklarını belirten sanatçı bu durumu şarkı yaptığını söyledi. Coşkun Sabah “Arkadaşlarım dostlarım geçmişe özlem duyuyorlar. Oysa o yıllar yaşandı ve bitti. Kısacası tabir yerindeyse yalan oldular. Bana çok ilginç ve güncel geldi. Bende sözlerini yazıp şarkı yaptım” dedi.

Coşkun Sabah maddi durumuyla ilgili açıklamasının çarpıtıldığını belirterek şöyle konuştu: “Ağzımdan ‘Geçinemiyorum’ sözü çıkmadı. Bunu ispatlayana 1 milyon dolar veririm. ‘Hazıra dağ dayanmaz’ dedim” dedi

Türk müziğinin güçlü sesi ve bestekarı Coşkun Sabah önceki gün “Pulihoz Grand House Bebek” te Onur Dağıtım ve Lojistik sponsorluğunda Vizyon Production tarafından düzenlenen basın toplantısında adeta Show yaptı. Tek şarkılık sinle albümündeki “Yalan Yıllar” şarkısının tanıtımını yapan sanatçı uzun bir aradan sonra albüm yapmanın keyfini yaşadı. Şimdiye kadar herkesin dilinde olan 95 tane şarkı yaptığını belirten sanatçı “Şarkılarım benim çocuklarım gibidir. 95 tane çocuğu olan bir baba gibiyim. Şimdi bu lafımı da yanlış anlarlar ve 95 çocuğum var diye yazarlar” dedi. Yakın dostlarının da katıldığı davete oyuncu Tamer Karadağlı ile iş adamı Sinan Vardar da katıldılar.

Pek çok ünlü sanatçı ile çeşitli çalışmalar yaptığını da dile getiren sanatçı bu albüm tanıtımına sanatçı dostlarını da davet etmek istediğini ancak Covit-19 salgını nedeniyle bunu yapamadığını söyledi. Pek çok sanatçı dostunun şehir dışında olması veya salgın nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını söyledi. Ancak onlarla birlikte olmayı çok istediği için toplantı mekanını yıllar içinde çalıştığı sanatçı dostlarının fotoğrafları ile süsleyerek onları yanına getirmiş oldu.

Tamer Karadağlı “Sen Türkiye’nin hazinesisin”…

Coşkun Sabah’ı bu önemli gününde yalnız bırakmayan Tamer Karadağlı Coşkun Sabah ile objektiflere poz verdikten sonra sanatçıya övgülerle dolu sözler söyledi. Taş fırın erkeği Tamer Karadağlı “Coşkun Sabah benim gözümde çok üretken ve kıymetli bir sanatçıdır. Bence o Türkiye’nin önemli hazinelerinden biridir” dedi.

Cuma günü “Yalan Yıllar”a klip çekiyor…

Yeni yazıp bestelediği Yalan Yıllar adlı şarkıyı yakın çevresine dinlettikten sonra yayınlamayı ve single albüm yaptığını söyleyen Coşkun Sabah, bundan böyle her üç ayda bir yeni şarkı yaparak single albümler çıkartacağını, bundan sonraki şarkının da “Gönlümün Kıymetlisi” adıyla hazır olduğunu belirtti. Yeni şarkısına Cuma günü İstanbul’da klip çekecek olan Coşkun Sabah’a klipte avukat arkadaşı Gülnur Tutumoğlu eşlik edecek. Albüm tanıtımına katılan ve sanatçı ile objektiflere poz veren Av. Gülnur Tutukoğlu, Coşkun Sabah’ı uzun zamandır tanıdığını ve teklifin ondan geldiğini klibin kendisi için güzel bir anı olacağını söyledi.



