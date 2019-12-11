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90’lı Yılların Mine’si “Gecenin Sesleri” ile Geri Döndü!

90’lı yılların unutulmaz isimlerinden Ajlan ve Mine ikilisinin Mine’si uzun bir aranın ardından mini albümü “Gecenin Sesleri” / “The Sound of the Night” ile geri döndü!

90’lı Yılların Mine’si “Gecenin Sesleri” ile Geri Döndü!

90’lı yılların unutulmaz isimlerinden Ajlan ve Mine ikilisinin Mine’si uzun bir aranın ardından mini albümü “Gecenin Sesleri” / “The Sound of the Night” ile geri döndü!

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:53
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90’lı Yılların Mine’si “Gecenin Sesleri” ile Geri Döndü!

İSTANBUL/ ELİF HAYVALI

Tüm söz ve müzikleri Mine’ye ait olan trip-hop tarzında olan parçaların düzenlemelerini Sarp Özdemiroğlu yaptı.

CS Music & Media tarafından yayınlanan albümde yer alan “Sabah Olmuyor” ve “Uyan” şarkılarının klip çekimleri geçtiğimiz günlerde Beykoz Kundura Fabrikası, Dragos ve Riva sahilinde tamamlandı. Albümde aynı zamanda bu iki şarkının İngilizce versiyonları olan “Black and Blue” ile “1999, Awakening” yer alıyor. Mine en son 2008 yılında “Benim Günüm” isimli çalışması ile dinleyicileri ile buluşmuştu. Sesleri hafızalardan hiç silinmeyen, 1990’lı yılların en gözde ikilisi Ajlan Büyükburç ve Mine Çağlıyan 1994’te birlikte çıkardıkları tek albüm olan "Aşk Olsun" ile müzik dünyasının unutulmazları arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sabah OlmuyorGecenin Sesleri”Mine ÇağlıyanElif Hayvalı
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