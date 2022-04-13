90’lardan İstanbul’a Veda

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Sahnede kaldıkları 3 saat boyunca Metin Özülkü orkestrası eşliğinde söyledikleri; “Hadi Bakalım”, “Kara Sevda”, “Aldatıldık”, “Güzeller İçinden” gibi 90’ların hit şarkılarıyla müzikseverleri eğlendiren sanatçılar, bir süreliğine İstanbul’a veda ettiler.
90'lar Anadolu Yolcusu
Anadolu yolcusu olan “Şimdi 90’lar” ekibi; 27 Nisan'da Çanakkale'de, 28 Nisan’da İzmir’de, 21 Mayıs'ta Ankara’da sahne alacaklar.
"Şimdi 90'lar" konserleri detaylı program;
27 Nisan'da Çanakkale İçdaş Kongre Merkezi
28 Nisan’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu
21 Mayıs’ta Ankara MEB Şura Salonu
28 Mayıs’ta Mall of İstanbul MOİ Sahne
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