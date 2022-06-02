90'lara 20 bin kişilik koro

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sanatçılara, 20 bin kişilik dev koronun eşlik ettiği konserde; “Seninle Olmak Var Ya”, “Ben de Hüküm Sür”, “Değer mi Hiç”, “Hicran”, “Üzgünüm”, Sevdik Sevdalandık” gibi 90’ların hit şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

"Festivalin en kalabalık konseri"

Konserin sonunda sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu; sanatçılara teşekkür ederek; “Ben de 90'lar çocuğuyum ve 90'ların şarkılarını seviyoruz. Bu konserinin festivalin en kalabalık konseri olacağını söylemiştim. Akhisar, beni yanıltmadı” dedi.