HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni, 7 Aralık 2020 Pazartesi saat 15.00’da https://setem.org.tr/festival/ sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleşti. Bu yıl Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan olmak üzere toplamda 3058 film katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Janset PAÇAL üstlendi. SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz ve Festival Direktörü Feza Sınar’ın konuşması ile ödül töreni başladı.

SETEM Emek Ödülü Aytekin Çakmakçı’ya

Bu yıl SETEM Emek Ödülü; Kriton İlyadis, Gani Turanlı, Manasi Filmediris, Mike Rafaelyan, Cezmi Ar, Özdemir Öğüt gibi usta görüntü yönetmenlerine asistanlık yaparak sinemaya başlayan, 100 e yakın film ve bir çok dizide görüntü yönetmenliği üstlenen, sinema tarihimizde; Yılanların Öcü, Muhsin Bey, Mum Kokulu Kadınlar, Biri ve Diğerleri, Uzlaşma, Düttürü Dünya, Işıklar Sönmesin, Güneşe Köprü, Suçumuz İnsan Olmak, Bir Avuç Gökyüzü, Arabesk, Prenses, Sen Türkülerini Söyle, İmdat İle Zarife, İpekçe gibi bir çok önemli filme imza atan Aytekin Çakmakçı’ya verildi.

Organizasyonun juri koltuklarında; Yapımcı ve Sanat Yönetmeni Annie Pertan, Berlin Film Festivali Protokol Ofis Üyesi Ela Gürmen, İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi Bilim Dalı Başkanı ve Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Başkanı Fethiye Erbay, Profesör Doktor Gülper Refiğ ve Yönetmen Jale İncekol görev yaparken, Belgesel Kategorisi Jüri Üyeleri; Yönetmen Kurtuluş Özgen, Yönetmen Rena Bitmez ve Yönetmen Enes Hakan, Animasyon Kategorisi Jüri Üyeleri; Yönetmen Şafak Tavkul, Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Neda Üçer ve Yönetmen Hakan Taşkıran, Kısa Film Kategorisi Jüri Üyeleri; Jüri Başkanı Yazar / Yönetmen Derviş Zaim olmak üzere, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Öktem Başol ve Türk Sinema Tarihçisi Ali Can Sekmeç. Oldular...

ÖDÜLLER

ULUSLARARASI İPEKYOLU KISA FİLM ÖDÜLLERİ

Uluslararası İpekyolu En İyi Kurmaca Film: Hunger / Katyayan Shivpuri (HİNDİSTAN)

Uluslararası İpekyolu En İyi Yönetmen: Blue Bead / Abdullatif Hamza Kanaan (SURİYE) - Tehran’s Plaque / Alireza Mahzoon (İRAN)

Uluslararası İpekyolu En İyi Senaryo Ödülü: Ifigeneia: no more tears / George Georgakopoulos(YUNANİSTAN)

Uluslararası İpekyolu Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Yalla / Carlo D’ursi (İTALYA)

Uluslararası İpekyolu En İyi Belgesel Ödülü: Revolution on canvas / Ahmwd Abdulhussein Majeed (IRAK)

Uluslararası İpekyolu Belgesel Jüri Özel Ödülü : Fisherman / Yegana Abdulmammadova (AZERBAYCAN) - Seval / Ahmet Keçili (TÜRKİYE)

Uluslararası İpekyolu En İyi Animasyon Ödülü: Human? / Chiara Feriani (İTALYA)

Lost - Arham Mustafa (PAKİSTAN)

ULUSAL ÖDÜLLER

BELGESEL KATEGORİSİ

En İyi Belgesel Ödülü: -N’olacak?- / Merve Tülay

Belgesel Dalında En İyi Yönetmen: Seval / Ahmet Keçili

Belgesel Dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Bir Ömür Anadolu / Özer Kesemen

Belgesel Dalında En İyi Senaryo Ödülü: -N’olacak?- / Merve Tülay

Belgesel Dalında En İyi Kurgu Ödülü: Seval / Necati Öz

Belgesel Dalında Jüri Özel Ödülü: Bir Ömür Anadolu / Özer Kesemen

ANİMASYON KATEGORİSİ

Animasyon Dalında En İyi Film Ödülü: İğne / Ceylan Beyoğlu

Animasyon Dalında Jüri Özel Ödülü: Monolog / Selin Akalın

Animasyon Dalında En İyi Yönetmen Ödülü: Son / Orhan Umut Gökçek&Şeyma Kavak Gökçek

Animasyon Dalında En İyi Animatör: Yansımalar / Cengiz Dallıkavak

Animasyon Dalında En İyi Senaryo: Son / Orhan Umut Gökçek&Şeyma Kavak Gökçek

KURMACA KATEGORİSİ

Kurmaca Dalında En İyi Film Ödülü: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye / Yavuz Akyıldız

Kurmaca Dalında En İyi Yönetmen Ödülü: Perdeler / Fırat Onar

Kurmaca Dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Münhasır / Gürol Beşer

Kurmaca Dalında En İyi Senaryo Ödülü: Şeker Gıda / Ferman Narin

Kurmaca Dalında En İyi Kurgu Ödülü: Paydos / Tuvana Simin Günay - Münhasır / İbrahim Demiray

Kurmaca Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Paydos / Reyhan Özdilek

Kurmaca Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye / Şerif Erol

Kurmaca Dalında Jüri Özel Ödülü: Paydos / Öykü Orhan - Münhasır / Yeşim Tonbaz