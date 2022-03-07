8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj verdiler

HABER: DİNÇER KARACALAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Nilay Dorsa ile Ünlü fotoğrafçı Semih Palancı ve Makyaj sanatçısı Nitra'ın 4 saatlik bir makyaj çalışmasının ardından Nilay Dorsa'nın kocasından şiddet görmüş olan birini canlandırarak "Kadın Şiddetine Hayır " demek için birlikte sosyal sorumluluk içeren bir fotoğraf çalışmasına imza attılar.

Nilay Dorsa "Bütün bu çaba bir günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamak için değil, bütün çabalarınız her günü Mutlu Kadınlar Günü kılmak için! kadınlar günümüz kutlu olsun!"

Semih Palancı Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının, şevkatin olduğu bir dünya olması dileğiyle.. Kadınlar günü kutlu olsun kadın şiddetine hayır mesajını vermeyi ihmal etmediler.