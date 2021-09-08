8. Emek ve Başarı Ödülleri dağıtıldı

Ödül alan Tiyatocular Kadıköy Özgürlük Parkında Buluştu

8. EMEK ve BAŞARI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından derginin kuruluş günü yıldönümünde düzenlenen “Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Kadıköy Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da düzenlenen törene Türkiye’nin dört bir yanından gelen tiyatro dünyasından pek çok isim katıldı. Onur Ödüllerinin Nevra Serezli, Oya Başar, Ediz Hun, Özen Yula ve Erdinç Doğancı, Emek Ödüllerinin ise Oktay Kaynarca, Esra Ülger, Vahap Seçer, Aydın Sıgalı ve Dr. Haluk Bozdoğan değer görüldüğü

törende konuşan organizasyonun koordinatörü Yetkin Yüksel, Erzurum’dan Van'a, Kıbrıs'tan Edirne'ye kadar Türk tiyatrosunun temsilcilerini bir araya getirdiklerine dikkati çekerek, tiyatronun sadece büyükşehirlerde yapılmadığına dikkat çekti.

Tüm Anadolu'yu gezdiğini ve çok güzel oyunlar izlediğini vurgulayan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların oyunculuğunu buraya taşımak için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu gece, en zor şartlarda dahi bir arada kaynaşmak için çok önemli bir fırsat. O yüzden gerçekten 'iyi ki de 35 yaşından sonra Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Bölümünde Dramatik Sanatlarda okudum' diyorum. Çünkü çağdaş bir dünyanın en önemli sanatı olan tiyatroyu, Türk tiyatrosunu bu salonda toplamak benim için en önemli onurlardan ve başarılardan biri."

Kats Sahne’ye 3 ödül

Çeşitli dallarda dağıtılan ödüllerden üç tanesi ise Gayrettepe Kats Sahne’ye verildi. Tiyatronun kurucu ortağı olan Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Kamuran Akkor “Kelebekler Özgürdür” adlı oyundaki performası ile “Jüri Özel Ödülü”, Akkor’un aynı zamanda damadı da olan ve Kats Sahne kurucu ortağı oyuncu ve Yönetmen Onur Şenay “Tiyatro Emek Özel Ödülü”ne ve Kamuran Akkorun tiyatro oyuncusu torunu Cengiz Orhonlu’da “Kelebekler Özgürdür” oyunundaki rolü ile “Umut Veren Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görüldüler. Ödül töreninde oldukça heyecanlı olan ünlü sanatçı “Ben tiyatro alanında ilk kez ödül alıyorum. Bu ödülü aynı sahnede damadım ve torunum ile birlikte almak benim için ayrıca büyük bir gurur. Ödülü layık görenlere çok teşekkür ederim” dedi. Süpervizörlüğünü Onur Şenay’ın yaptığı “Kelebekler Özgürdür” adlı uyarlama oyunda Kamuran Akkor torunu Cengiz Orhonlu ile birlikte rol almış ve annesini oynamıştı.

Serkan Aydın başarısını aldığı ödülle perçinledi

Bu yıl 8.’incisi düzenlenen emek ve başarı ödülleri töreninde yılın en başarılı erkek komedi oyuncu dalında Serkan Aydın ödüle layık görüldü.

Gerçekleşen ödül töreninde, komedi dalında yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü Suzan Acun İlhan alırken, yılın en başarılı erkek komedi oyuncusu ödülünü Serkan Aydın aldı. Serken Aydın; “ Tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz, kadın cinayetleri, yangın, sel, pandemi , terör ve bu akşam ki rüzgârın azizliği, tüm herşesey inat bizi bu gece ile buluşturan Yeni Tiyatro Dergisi Juri Komitesi Dr. Erbil Göktaş, Pr. Dr. Sema Göktaş , Yetkin Yüksel , Mustafa İri ye teşekkür ederken ayrıca ödülümü Pandemi döneminde her şeye inat tiyatro yapmaya çalışan tiyatro emekçileri adına alıyorum.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’na 6 ödül

Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen törende sahiplerini bulan Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nin 6 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ekiplerine gitti..

Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören, kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturduğu atölye, söyleşi ve oyun gösterimi gibi çevrimiçi programlarıyla takdir toplayan İBB Şehir Tiyatroları, 6 ödüle layık görüldü.

Geçtiğimz akşam Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen törenle sahiplerini bulan ödüller, sahnelenen 200'ü aşkın oyun ve yüzlerce performans arasından seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi.

Kurumsal Katkı ve Emek Ödülü İBB Kültür Daire Başkanlığı’na,

Dijital Tiyatro Ödülü İBB Şehir Tiyatroları’na,

En İyi Müzik Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Gökhan Şeşen - Burhan Şeşen’e,

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü Amanvermez Avni oyunuyla Janset Kaplan’a,

En İyi Hareket Düzeni (Koreografi) Ödülü; Ay, Carmela! oyunuyla Özge Midilli’ye,

Emek Ödülü Esra Ülger’e verildi.