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“7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

GÖKHAN TÜRKMEN’DEN DISCO FUNK ALBÜM “7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

04 Haziran 2021 Cuma 14:41
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“7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Sedat Sarıkaya

Pandemi sürecinde durmaksızın üretimleriyle dikkat çeken Gökhan Türkmen, enternasyonal sounda sahip disco funk tarzındaki albümü “7” ile 4 Haziran’da tüm dijital platformda yerini aldı. #iyiyaşa mottosuyla yaza giriş yapan albümün ritmi yaşamın özgürlüğünü temsil ederken, ritmi yakalayan herkesi de dansa davet ediyor.

Yenilikçi sound denemeleriyle dikkat çeken yedi şarkılık albüm, söz ve müzikte Gökhan Türkmen ve Mert Carim, düzenlemede ise Genco Arı imzası taşıyor. 2021’den 1970’lere uzanan disco, deep house, rocknroll, funk ve groove gibi zengin soundlara sahip analog kaydedilen albüm, dönemleri birbirine bağlayan köprü görevini amaçlıyor. Pandemi sürecinde evde üretilerek #iyiyaşa mottosu ile yola çıkan 7, dinleyicilere bir adamın özgürlüğünün hikayesini şarkılarla sunuyor.

2020 yazına damga vuran “Deli” şarkısının da dahil olduğu “7”, ev ortamında titizlikle üretilirken albümün disco tarzındaki keyifli çıkış şarkısı “Şerefine”, ritmi hayatlarımıza yeniden katarak birlik ve beraberliği vurguluyor. “Şerefine” şarkısının dinamik video klibi ise 7 Haziran’da Murat Joker yönetmenliğinde izleyicilerle buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
7 TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDAGökhan TürkmenSedat Sarıkaya
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