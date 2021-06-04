“7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Sedat Sarıkaya

Pandemi sürecinde durmaksızın üretimleriyle dikkat çeken Gökhan Türkmen, enternasyonal sounda sahip disco funk tarzındaki albümü “7” ile 4 Haziran’da tüm dijital platformda yerini aldı. #iyiyaşa mottosuyla yaza giriş yapan albümün ritmi yaşamın özgürlüğünü temsil ederken, ritmi yakalayan herkesi de dansa davet ediyor.

Yenilikçi sound denemeleriyle dikkat çeken yedi şarkılık albüm, söz ve müzikte Gökhan Türkmen ve Mert Carim, düzenlemede ise Genco Arı imzası taşıyor. 2021’den 1970’lere uzanan disco, deep house, rocknroll, funk ve groove gibi zengin soundlara sahip analog kaydedilen albüm, dönemleri birbirine bağlayan köprü görevini amaçlıyor. Pandemi sürecinde evde üretilerek #iyiyaşa mottosu ile yola çıkan 7, dinleyicilere bir adamın özgürlüğünün hikayesini şarkılarla sunuyor.