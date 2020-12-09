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6. Engelsiz Sanat Ödülleri töreni bu yıl Nevşehir’de gerçekleşti

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız.

09 Aralık 2020 Çarşamba 17:19
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6. Engelsiz Sanat Ödülleri töreni bu yıl Nevşehir’de gerçekleşti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türkiye Engelsiz Sanat Birliği ve Yön Sanat Atölyesi'nce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "6. Engelsiz Sanat Ödülleri" töreni Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda önemli ismin ödül aldığı geceye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar canlı yayınla katıldı. 

Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, engelli bireylerin üretimlerini toplumla paylaşmak ve toplumsal barışa katkı sağlamak amacıyla 2014 yılından beri sahiplerini bulan ‘’Engelsiz Sanat Ödül Töreni” Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

TvNev ve Yön Sanat Atölyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda 27 kategoride ödül verildi. 

Programın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, engellilerin karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme imkânlarının onlara sunulmasının toplumsal dayanışmanın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi olduğunu söyledi. 

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de devletlerin gelişmişliğinin dezavantajlı gruplara yaptığı yatırımlarla ölçülebildiğini, Türkiye'nin bu alanda çok başarılı ve örnek çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. 

Türkiye'de, dezavantajlı ve engelli bireylere bakış açısının geçmişe kıyasla değiştiğini vurgulayan Becel,  "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ihtiyacı olan ailelere destekleme konusunda sosyal devlet anlayışının da vücut bulduğu bir alan oluştu. Aileleri artık çok daha rahat ziyarete gidiyoruz. Bir şey yapamama mahcubiyeti ile değil, devletin bütün imkanlarını onlara seferber edebilmenin rahatlığı ve huzuru ile gidebiliyoruz. Engelli maaşından, evde bakım ücretlerine kadar, bakım merkezlerinden eğitim masraflarını karşılamaya kadar çok çeşitli desteklemelerde bulunuyoruz." diye konuştu. 

Etkinlikte, konuşmaların ardından "Sanata Evet" ödülüne layık görülen tiyatro oyuncusu Tamer Levent'e ödülünü Vali Becel, "Yılın komedyeni" ödülüne layık görülen Ayhan Yarıcı'ya ise ödülünü Başkan Arı takdim etti. 

Diğer kategorilerdeki ödüller ise etkinlik salonuna telekonferans yöntemiyle bağlanılarak birlik yetkililerince takdim edildi. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan ve "Yılın resim Sanatçısı" ödülüne layık görülen Mert Yalın'a ödülü KTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi. 

Yalın'a ödülünü takdim eden Tatar, salondaki katılımcılara seslenerek, pandemi sürecinin ardından ilk fırsatta Nevşehir'i ziyaret edeceğini ifade etti. 

Tatar, "Bu tür faaliyet ve etkinlikler bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda anavatan Türkiye ile böyle bir etkinlikte teknolojinin de yardımıyla bir araya gelmek de bizi mutlu ediyor. Her zaman engellilerimizin yanındayız. Çünkü bu mücadele toplumsal bir mücadeledir. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bu çocuklarımıza her türlü imkanlarımızı seferber etmek suretiyle onlara sahip çıkmak onları topluma kazandırmak onların becerilerini ortaya çıkartan öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum." dedi. 

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da, Ersin Tatar’ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti. 

Yılın kadın hareketi ödülüne layık görülen Yaratan Kadınlar projesinin ödülünü Öztuna Norman’dan canlı yayında alan Burcu Şenkal ise 8 yıl önce Ankara’da başladıkları projeyle yüzlerce sesini duyuramayan üretken kadına ulaştıklarını belirterek  yolumuz uzun insanlık adına çalışmak ve ödüllendirilmek muhteşem bir duygu dedi.    

 Program daha sonra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Türkiye Engelsiz Sanat Birliği Başkanı Erdem Öksüz’ün ödül sahiplerine ödüllerini vermesinin ardından sona erdi. 

Gecede ödül alanlar isimler şu şekilde; 

Onur Ödülü : Özgül Özkan Yavuz (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı) 

Yılın Tiyatro Oyunu :  Azizname - Karadeniz Ereğli Sanat Kurumu 

Yılın Tiyatro Oyuncusu  : Hamiyet Kılıç (Zonguldak - Ereğli) 

Değer Ödülü - Sabiha Akdemir (Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı) 

Yılın Üniversitesi Ödülü : Uşak Üniversitesi - Prof. Dr. Ekrem Savaş 

Sanata Evet Ödülü : Tamer Levent 

Yılın Komedyeni : Ayhan Yarıcı 

Yılın Televizyon Programı : TRT - EBA TV "Hazır mısın ?" Nurben Kendirli (video) 

Uluslararası İyilik Ödülü : Mirasımız Derneği ( Kayseri) 

Yılın Tiyatro Topluluğu  : Tiyatro Nienor (İzmir) 

Yılın Müzik Sanatçısı : Şevval Koç (Ankara) 

Emek Ödülü : Prof. Dr. Erkan İbiş 

Meslek Hizmet Ödülü : Sigorta Digi 

Yılın Resim Sanatçısı : Mert Yalın (K.K.T.C) 

İş Dünyası Başarı Ödülü : Şule Dayangaç Dadak 

Yılın Kadın Hareketi : Yaratan Kadınlar Projesi ( Ankara ) 

Yılın Belediye Başkanı : Cemal Akın ( Bartın Belediye Başkanı) 

Yılın Akademisyeni : Prof. Dr. Sedat Murat (Çanakkale Üniversitesi Rektörü) 

Jüri Özel Ödülü : Gökmen Okdayan 

En İyi Belgesel Ödülü : "Olmaz Dediler Oldu" - Sinan Bal (Elazığ) 

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu : Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü (Antalya)

Önce Vatan Gazetesi

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6. Engelsiz Sanat ÖdülleriDünya Engelliler GünüKKTC Cumhurbaşkanı Ersin TatarEngelsiz Sanat BirliğiYön Sanat Atölyesi
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